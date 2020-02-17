2020-02-17T20:32:29+03:00
Общество

Музей обороны и блокады Ленинграда расширился на дополнительные 300 «квадратов»

Новые помещения находятся на третьем и четвертом этажах здания на Соляном переулке
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге передали дополнительные помещения музею обороны и блокады Ленинграда.В Петербурге передали дополнительные помещения музею обороны и блокады Ленинграда.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Музею обороны и блокады Ленинграда передали дополнительные помещения в здании на Соляном переулке. Это третий и четвертый этажи общей площадью около 300 квадратных метров. Площади выкупили по поручению губернатора и официально передали обновленному музею. Об этой возможности заговорили еще весной прошлого года в ходе встреч с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

- Расширение площадей музея будет поэтапным. Сейчас ведется работа с Министерством обороны об оформлении в собственность города других помещений в Соляном переулке. Как ожидается, в результате музею добавят еще примерно 20 000 квадратных метров.

Добавим, что «Комсомолка» публиковала подробный репортаж из музея, придя к выводу, что блокадников там не обидит тотальное осовременивание, а у молодежи не будет времени скучать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восьмилетняя девочка в розовой куртке пропала в Петербурге
Двух полицейских подозревают в многомиллионной взятке за покровительство торговли в Мурино
Кокорин впервые забил за «Сочи», а Малком за «Зенит»
Музей обороны и блокады Ленинграда расширился на дополнительные 300 «квадратов»
На Васильевском острове перекроют улицы из-за прокладки теплосети
Именем Людмилы Вербицкой назвали кафедру общего языкознания СПбГУ
Беглянке из Боткинской больницы, подозреваемой на коронавирус, грозит штраф
Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения за работой «Метростроя» в Петербурге
МЧС вновь предупреждает о сильном ветре в Петербурге
Штормовой ветер повалил в Петербурге 20 деревьев
День начала работы Дороги жизни сделают памятной датой
«Славу» снесут: на месте кинотеатра построят 30-метровый торговый центр
Петербуржец изнасиловал подругу, а потом избил полицейского, приехавшего на вызов
Комитет по физкультуре и спорту Петербурга возглавил Антон Шантырь
«Царское Село» выкупило на торгах туфельки великой княжны Марии Николаевны
Из-за сильного ветра рухнули декорации на съемках фильма Бекмамбетова в Петербурге
Ливень затопил ТРК «Континент» на Байконурской и цветочный магазин на Испытателей
«Люди, выбегающие из дома в крови» привиделись неизвестному петербуржцу
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу
Проливной дождь вызвал потоп на Воронцовском бульваре в Мурино