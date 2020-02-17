Музей обороны и блокады Ленинграда расширился на дополнительные 300 «квадратов»

17 Февр. 2020 2020-02-17T20:32:29+03:00

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Музею обороны и блокады Ленинграда передали дополнительные помещения в здании на Соляном переулке. Это третий и четвертый этажи общей площадью около 300 квадратных метров. Площади выкупили по поручению губернатора и официально передали обновленному музею. Об этой возможности заговорили еще весной прошлого года в ходе встреч с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

- Расширение площадей музея будет поэтапным. Сейчас ведется работа с Министерством обороны об оформлении в собственность города других помещений в Соляном переулке. Как ожидается, в результате музею добавят еще примерно 20 000 квадратных метров.

Добавим, что «Комсомолка» публиковала подробный репортаж из музея, придя к выводу, что блокадников там не обидит тотальное осовременивание, а у молодежи не будет времени скучать.

ИСТОЧНИК KP.RU