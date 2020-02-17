Кокорин впервые забил за «Сочи», а Малком за «Зенит»

17 Февр. 2020 2020-02-17T21:04:26+03:00

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Нападающий «Зенита» Малком впервые забил за петербургский клуб, пусть и в товарищеском матче против «Кайрата». Его примеру последовал форвард Александр Кокорин, который перешел из дубля сине-бело-голубых в «Сочи» и тут же дважды отличился в игре с «Динамо».

Болельщики «Зенита» в соцсетях очень обрадовались дебютному голу бразильца, отметив, что он постепенно набирает форму и становится реальной боевой единицей команды.

- Здорово отобрали мяч, убежали в быструю атаку. И Дзюба сделал хорошую передачу, и Малком хорошо исполнил. Получился красивый гол. Если не будет форс-мажора, то в следующем матче бразилец сыграет 90 минут. С нашими докторами и реабилитологами обсуждали этот вопрос. В принципе, он нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления, - рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак пресс-службе клуба после победы над «Кайратом» со счетом 3:1.

Касаемо Кокорина фанаты отметили, что он неплохо влился в состав «Сочи» и рвется доказывать свое мастерство. Напомним, нападающий проведет в южной команде до конца сезона 2019/2020 на правах аренды.

ИСТОЧНИК KP.RU