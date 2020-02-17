2020-02-17T21:41:57+03:00
Происшествия

Двух полицейских подозревают в многомиллионной взятке за покровительство торговли в Мурино

Щедрые вознаграждения от местного предпринимателя стражи порядка получали неоднократно
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге изобличили двух полицейских, получавших взятки за покровительство торговли в Мурино.В Петербурге изобличили двух полицейских, получавших взятки за покровительство торговли в Мурино.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Начальника одного из территориальных отделений полиции Всеволожского района Ленобласти и его заместителя подозревают в получении многомиллионной взятки. Оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и региону уже изобличили злоумышленников. Предполагается, что они получали щедрые вознаграждения за общее покровительство предпринимателя из Мурино.

- Бизнесмен занимается в городе торговлей. За покровительство его деятельности полицейские неоднократно получали взятки, итоговая сумма которых составила почти 4 миллионов рублей, - передают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Одного из полицейских уже задержали. В ходе служебной проверки решат вопрос об увольнении двух подозреваемых из органов внутренних дел. Между тем, им обоим светит от 8 до 15 лет лишения свободы по статье за получение взятки. Уголовное дело возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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