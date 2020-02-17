2020-02-17T22:13:53+03:00
Происшествия

Восьмилетняя девочка в розовой куртке пропала в Петербурге

С десяти утра от школьницы никаких вестей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге разыскивают восьмилетнюю школьницу, не вернувшуюся домой. Фото: lizaalert.orgВ Петербурге разыскивают восьмилетнюю школьницу, не вернувшуюся домой. Фото: lizaalert.org
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В Петербурге разыскивают восьмилетнюю Сабрину Бердикулову, проживающую в ЖК «София» в Купчино. 17 февраля она ушла из дома около 10 утра и до сих пор не вернулась. Родные Сабрины не находят себе места и обратились к поисковикам организации «Лиза Алерт».

- Приметы девочки – рост 122 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в розовую куртку, бордовые штаны, белую шапку с двумя помпонами и полусапоги бордового цвета, - гласит ориентировка на девочку.

Если вы что-то знаете о Сабрине, срочно позвоните по указанным в ориентировке телефонам. Фото: lizaalert.org

Если вы что-то знаете о Сабрине, срочно позвоните по указанным в ориентировке телефонам. Фото: lizaalert.org

По предварительной информации, Сабрина ушла в школу. Проблема в том, что в жилом комплексе пока нет своего работающего учебного заведения. Поэтому дети идут до школ через парки и дворы. Добираться по такому пути одному ребенку может быть страшновато.

Добровольцы-поисковики ищут девочку с 17:30. Они рассредотачиваются по городу и ближайшему лесу. Во многих магазинах жилого комплекса уже расклеили объявления о Сабрине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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