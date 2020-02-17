2020-02-17T22:42:07+03:00
Общество

Горы ледяных «стеклышек» сковали берег Финского залива

Петербуржцы активно фотографируют торосы и делятся снимками в соцсетях [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге берег Финского залива сковали красивые торосы. Фото: vk.com/sosedi_kvartalaВ Петербурге берег Финского залива сковали красивые торосы. Фото: vk.com/sosedi_kvartala
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В сообществе «Соседи СПЧ, Приморский район» появились фотографии того, как берег Финского залива окутали ледяные «стеклышки». Небольшие торосы поразили горожан своей красотой. Горы льда действительно «легли» на берег словно для обложки журнала о природе – настолько все эстетично смотрится.

Одни из самых впечатляющих снимков получались у "Лахта Центра". Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Одни из самых впечатляющих снимков получались у "Лахта Центра". Фото: vk.com/sosedi_kvartala

- Вот и Кай тоже складывал разные затейливые фигуры, только из льдин, и это называлось ледяной игрой разума. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их - занятием первостепенной важности, - вспомнил «Снежную королеву» один из завороженных петербуржцев в комментариях.

Несмотря на чудеса природы, погода 17 февраля, мягко говоря, не радует горожан. Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу. Вдобавок в городе бушует стихия оранжевого уровня опасности – порывы сильного ветра доходят до 25-28 метров в секунду.

Горожанам пришлись по вкусу ледовые композиции. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Горожанам пришлись по вкусу ледовые композиции. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

ИСТОЧНИК KP.RU

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