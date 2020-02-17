Горы ледяных «стеклышек» сковали берег Финского залива

17 Февр. 2020 2020-02-17T22:42:07+03:00

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В сообществе «Соседи СПЧ, Приморский район» появились фотографии того, как берег Финского залива окутали ледяные «стеклышки». Небольшие торосы поразили горожан своей красотой. Горы льда действительно «легли» на берег словно для обложки журнала о природе – настолько все эстетично смотрится.

Одни из самых впечатляющих снимков получались у "Лахта Центра". Фото: vk.com/sosedi_kvartala

- Вот и Кай тоже складывал разные затейливые фигуры, только из льдин, и это называлось ледяной игрой разума. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их - занятием первостепенной важности, - вспомнил «Снежную королеву» один из завороженных петербуржцев в комментариях.

Несмотря на чудеса природы, погода 17 февраля, мягко говоря, не радует горожан. Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу. Вдобавок в городе бушует стихия оранжевого уровня опасности – порывы сильного ветра доходят до 25-28 метров в секунду.

Горожанам пришлись по вкусу ледовые композиции. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

ИСТОЧНИК KP.RU