Из-за сильного бокового ветра самолет рейса «Петербург-Мурманск» вернулся в Пулково
Самолет рейса FV 6345A, направлявшийся из Петербурга в Мурманск, вынужденно вернулся в Пулково. Вылет из Северной столицы состоялся еще в 17:35. Однако приземлиться в аэропорту Мурманска не вышло из-за непогоды.
- В связи с метеоусловиями аэродрома (сильный боковой ветер), экипаж рейса FV-6345 авиакомпании «Россия» принял решение об уходе на запасной аэродром в «Пулково». Информацию о задержках рейсов, начале движения воздушных судов, прибытии в аэропорт «Мурманск» можно получить в представительствах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта, - сообщает официальный сайт аэропорта.
Судя по онлайн-табло, рейс прибудет в Мурманск ровно к полуночи, если погода позволит.
Добавим, что в середине января самолет, летевший из Петербурга в Мурманск, тоже вынужденно вернулся в Пулково. Виной всему техническая проблема – разгерметизация салона.
ИСТОЧНИК KP.RU