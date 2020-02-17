Из-за сильного бокового ветра самолет рейса «Петербург-Мурманск» вернулся в Пулково

17 Февр. 2020 2020-02-17T23:07:52+03:00

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Самолет рейса FV 6345A, направлявшийся из Петербурга в Мурманск, вынужденно вернулся в Пулково. Вылет из Северной столицы состоялся еще в 17:35. Однако приземлиться в аэропорту Мурманска не вышло из-за непогоды.

- В связи с метеоусловиями аэродрома (сильный боковой ветер), экипаж рейса FV-6345 авиакомпании «Россия» принял решение об уходе на запасной аэродром в «Пулково». Информацию о задержках рейсов, начале движения воздушных судов, прибытии в аэропорт «Мурманск» можно получить в представительствах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта, - сообщает официальный сайт аэропорта.

Судя по онлайн-табло, рейс прибудет в Мурманск ровно к полуночи, если погода позволит.

Добавим, что в середине января самолет, летевший из Петербурга в Мурманск, тоже вынужденно вернулся в Пулково. Виной всему техническая проблема – разгерметизация салона.

ИСТОЧНИК KP.RU