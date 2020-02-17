В 11 районах Петербурга снесли незаконные автостоянки
За два рабочих дня сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободили 11 районов города от незаконных автостоянок. Это ни много ни мало больше 40 тысяч квадратных метров. Всего в ведомстве прошлись по 17 подозрительным адресам.
- Всех арендаторов территорий уведомляли о необходимости освободить землю. Однако в установленные сроки участки продолжали работу. Нарушителей привлекут к административной ответственности за самовольное размещение и перемещение элемента благоустройства. Более того, по всем снесенным объектам проведут судебно-претензионную работу, чтобы взыскать с арендодателей средства, затраченные на освобождение земель, - комментируют в пресс-службе ККИ Петербурга.
Всех владельцев парковок предварительно уведомляли с требованием освободить участки добровольно. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
Таким образом, парковки исчезли с Будапештской и Ленской улиц, Дунайского проспекта, улиц Антонова-Овсеенко и Большой Десятинной, Большого проспекта П.С., Выборгского шоссе, а также улиц Некрасова, Стасовой, Ушинского и Коммуны. Кроме этого, парковки снесли и на проспектах Народного Ополчения и Советском, на Ропшинском шоссе в Петергофе, на улицах Саперной в Пушкине и на Бокситогорской и, наконец, на проспекте Луначарского.
ИСТОЧНИК KP.RU