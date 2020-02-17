В 11 районах Петербурга снесли незаконные автостоянки

17 Февр. 2020 2020-02-17T23:46:41+03:00

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За два рабочих дня сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободили 11 районов города от незаконных автостоянок. Это ни много ни мало больше 40 тысяч квадратных метров. Всего в ведомстве прошлись по 17 подозрительным адресам.

- Всех арендаторов территорий уведомляли о необходимости освободить землю. Однако в установленные сроки участки продолжали работу. Нарушителей привлекут к административной ответственности за самовольное размещение и перемещение элемента благоустройства. Более того, по всем снесенным объектам проведут судебно-претензионную работу, чтобы взыскать с арендодателей средства, затраченные на освобождение земель, - комментируют в пресс-службе ККИ Петербурга.

Всех владельцев парковок предварительно уведомляли с требованием освободить участки добровольно. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

Таким образом, парковки исчезли с Будапештской и Ленской улиц, Дунайского проспекта, улиц Антонова-Овсеенко и Большой Десятинной, Большого проспекта П.С., Выборгского шоссе, а также улиц Некрасова, Стасовой, Ушинского и Коммуны. Кроме этого, парковки снесли и на проспектах Народного Ополчения и Советском, на Ропшинском шоссе в Петергофе, на улицах Саперной в Пушкине и на Бокситогорской и, наконец, на проспекте Луначарского.

ИСТОЧНИК KP.RU