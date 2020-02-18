Поцелуй влюбленной пары перерос в драку за сердце девушки в Петрозаводске

18 Февр. 2020 2020-02-18T00:12:53+03:00

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В Петрозаводске на влюбленную парочку накинулись с кулаками двое мужчин. Драка попала на видеорегистратор. Запись появилась во многих сообщества Петрозаводска во «Вконтакте». В частности, группа «Руна» сообщает со ссылкой на автора видео, что все произошло на улице Чапаева утром в минувшее воскресенье.

- За рулем автомобиля была женщина, и она побоялась останавливаться и разнимать дерущихся людей, - объясняют действия водителя в группе.

Петрозаводчане уверены, что мужчины не поделили девушку. Фото: vk.com/runarunaru

На видео заметно, как парень и девушка мило обнимаются, целуются, а потом идут в сторону пешеходного перехода. С правой стороны к ним явно целенаправленно спешат двое неизвестных, которые тут же накидываются на Ромео с кулаками. В итоге парня валят на землю и отвешивают парочку тумаков. После этого один из нападавших обращает внимание на девушку и активно отталкивает ее. Чем все закончилось, неизвестно, но пользователи Сети уверены, что виной всему проделки любви - мужчины не поделили даму.

Драка в Петрозаводске после поцелуя парочки.Видео: vk.com/ogonb_tyt

ИСТОЧНИК KP.RU