2020-02-18T00:35:16+03:00
Общество

В Петербурге грозят выселить больше 500 арендаторов-должников

Только за 2019 год сотрудники КИО отправили в суд множество исков к должникам на сумму более 1,6 млрд рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге насчитали 500 должников за аренду городских объектов.В Петербурге насчитали 500 должников за аренду городских объектов.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Петербурге посчитали должников, которые арендовали городские объекты нежилого фонда, но "забыли" про своевременную оплату. Только за последние два месяца 2020 года горе-бизнесмены получили больше 500 уведомлений об отказе от договора. Сотрудники комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга не любят ждать и грозятся выселением и судом.

- Такие меры реагирования - последний шаг. С бизнесом ведется и профилактическая работа. Она включает в себя как телефонные переговоры, так и личные встречи. Однако только за прошлый год в КИО оформили порядка шести тысяч претензий, не говоря о почти одной тысячи исков в суд на сумму более 1,6 млрд рублей. Из них удовлетворили 689, - пишет «Мойка 78».

Предпринимателям все еще дают шанс – погасить задолженность в течение 15 календарных дней с даты оправки им уведомлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурино обстреляли окна жилых домов и восемь припаркованных машин
Депутаты Петербурга обвинили речной яхт-клуб профсоюзов в срывах тренировок СДЮШОР
Депутаты Петербурга обвинили речной яхт-клуб профсоюзов в срывах тренировок СДЮШОР
Петербуржцам, уезжающим на дачу, хотят разрешить не платить за вывоз мусора в городе
В Петербурге грозят выселить больше 500 арендаторов-должников
Поцелуй влюбленной пары перерос в драку за сердце девушки в Петрозаводске
В 11 районах Петербурга снесли незаконные автостоянки
Из-за сильного бокового ветра самолет рейса «Петербург-Мурманск» вернулся в Пулково
Горы ледяных «стеклышек» сковали берег Финского залива
Восьмилетняя девочка в розовой куртке пропала в Петербурге
Двух полицейских подозревают в многомиллионной взятке за покровительство торговли в Мурино
Кокорин впервые забил за «Сочи», а Малком за «Зенит»
Музей обороны и блокады Ленинграда расширился на дополнительные 300 «квадратов»
На Васильевском острове перекроют улицы из-за прокладки теплосети
Именем Людмилы Вербицкой назвали кафедру общего языкознания СПбГУ
Беглянке из Боткинской больницы, подозреваемой на коронавирус, грозит штраф
Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения за работой «Метростроя» в Петербурге
МЧС вновь предупреждает о сильном ветре в Петербурге
Штормовой ветер повалил в Петербурге 20 деревьев
День начала работы Дороги жизни сделают памятной датой
«Славу» снесут: на месте кинотеатра построят 30-метровый торговый центр
Петербуржец изнасиловал подругу, а потом избил полицейского, приехавшего на вызов
Комитет по физкультуре и спорту Петербурга возглавил Антон Шантырь
«Царское Село» выкупило на торгах туфельки великой княжны Марии Николаевны
Из-за сильного ветра рухнули декорации на съемках фильма Бекмамбетова в Петербурге
Ливень затопил ТРК «Континент» на Байконурской и цветочный магазин на Испытателей
«Люди, выбегающие из дома в крови» привиделись неизвестному петербуржцу
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу
Проливной дождь вызвал потоп на Воронцовском бульваре в Мурино