В Петербурге грозят выселить больше 500 арендаторов-должников

18 Февр. 2020 2020-02-18T00:35:16+03:00

Только за 2019 год сотрудники КИО отправили в суд множество исков к должникам на сумму более 1,6 млрд рублей

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В Петербурге посчитали должников, которые арендовали городские объекты нежилого фонда, но "забыли" про своевременную оплату. Только за последние два месяца 2020 года горе-бизнесмены получили больше 500 уведомлений об отказе от договора. Сотрудники комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга не любят ждать и грозятся выселением и судом.

- Такие меры реагирования - последний шаг. С бизнесом ведется и профилактическая работа. Она включает в себя как телефонные переговоры, так и личные встречи. Однако только за прошлый год в КИО оформили порядка шести тысяч претензий, не говоря о почти одной тысячи исков в суд на сумму более 1,6 млрд рублей. Из них удовлетворили 689, - пишет «Мойка 78».

Предпринимателям все еще дают шанс – погасить задолженность в течение 15 календарных дней с даты оправки им уведомлений.

ИСТОЧНИК KP.RU