2020-02-18T01:08:38+03:00
Общество

Петербуржцам, уезжающим на дачу, хотят разрешить не платить за вывоз мусора в городе

Депутаты получают много обращений от дачников на злободневную тему
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцам хотят позволить не платить за вывоз мусора в городе в то время, когда они уезжают на дачи.Петербуржцам хотят позволить не платить за вывоз мусора в городе в то время, когда они уезжают на дачи.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Жителям Петербурга, которые уезжают на дачи в Ленобласть, хотят разрешить не платить за вывоз мусора из города. В преддверии огородного сезона начнется традиционная миграция. Получается, что человек не проживает в городе, а ему все еще приходят квитанции за утилизацию мусора, который он даже не производит. О том, как помочь дачникам, рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок в эфире «Радио Комсомольская Правда в Петербурге» на 92.0 FM.

- Я буду готовить обращение к профильному вице-губернатору с тем, чтобы этот вопрос проработали. Один из возможных способов не платить за вывоз мусора – следить за показаниями счетчиков на воду и электричество. Если они не изменились за тот период, когда человек отсутствовал, то это подтверждает, что в квартире 100% никто не жил, - поясняет парламентарий.

Депутаты хотят начать решение этого вопроса уже сейчас, перед грядущей мусорной реформой. Она, напомним, начнет работать в Петербурге в 2020 году после поднятия данной темы на пресс-конференции президента России Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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