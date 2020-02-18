В Мурино обстреляли окна жилых домов и восемь припаркованных машин

18 Февр. 2020 2020-02-18T02:15:46+03:00

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В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» появились фотографии обстрелянных машин в Мурино. По словам пострадавших водителей, всего досталось 7-8 автомобилям, стоявшим возле дома №5 на улице Шувалова. Предположительно, стреляли ночью с 16 на 17 февраля. Местные жители жалуются, что несколько пуль угодили и в окна домов.

- Кто знает этого стрелка, напишите в личку. За него даю вознаграждение 20 тысяч рублей, анонимность гарантирую, - пишет один из жителей Мурино в сообществе «Девяткино LIVE».

Горожане думают, что стреляли из пневматического оружия. Фото: vk.com/9kino.live

Пострадавшим людям советуют срочно писать заявления в полицию и пытаться найти злоумышленника по камерам видеонаблюдения с ближайших домов. Также горожане предположили, что стреляли из пневматического оружия, судя по характеру вмятин на машинах.

Добавим, что некоторые выстрелы напрочь разбили боковые стекла автомобилей, другие оставили следы на кузовах. А вот попавшие под раздачу окна жилых домов уцелели, но на каждом из них них теперь есть отверстие от пули и трещины.

Фотографии происшествия появлялись в разных городских группах во "Вконтакте".Фото: vk.com/9kino.live

ИСТОЧНИК KP.RU