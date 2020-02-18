Вторник уже с утра побил температурный рекорд в Петербурге

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:22:12+03:00

Такого теплого февраля в Петербурге не было уже очень давно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Нынешняя зима определенно станет одной из самых теплых а историю метеонаблюдений. Пока об итогах сезона говорить рано, но количество температурных рекордов бьет все, собственно, рекорды. Очередной зафиксирован утром 18 февраля.

- Наступивший вторник российские столицы начали рекордами максимальной температуры воздуха. В Санкт-Петербурге в 7 часов утра температура воздуха составила +5,0°, что на 0,3° выше достижения 1925 года, - сообщает на своей страничке в соцсетях ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Обновила рекорд и Москва, но там достижение скромнее -всего +4,5 градуса, что на одну десятую выше уровня 1944 года.

Впрочем, пока это предварительные данные, а точные значения будут известны вечером, после 21 часа, когда специалисты снимут показания суточных термометров.

И вполне возможно, что петербургский рекорд обновится еще раз. Днем 18 февраля синоптики городского гидрометцентра обещают до 6 градусов тепла. А также переменную облачность, небольшой дождь и порывистый ветер, скоростью до 18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU