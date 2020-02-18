В Гатчине насмерть сбили местную любимицу-лису

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:03:04+03:00

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Любимицы жителей Гатчины, рыжей красавицы-лисы больше нет. Животное, жившее в дворцовом парке, вечером понедельника насмерть сбила машина. Лисичка любила выбегать на дорогу к автомобилям, это ее и сгубило.

- Жила-была гатчинская Лисичка-сестричка, теперь ее нет. В 21.32 «летчик» на старом универсале резко нажал на газ перед подъемом на Коннетабль. В этот момент дорогу решила перебежать лиса, - сообщает Леонид Понятовский в паблике «Авто Гатчина».

Мужчина отмечает, что если бы все водители соблюдали скоростной режим, то погибшую лисицу сейчас не раскатывали бы колесами машин.

- Утащил ее с дороги на обочину, жалко стало, что автомобили один за одним переезжали лисичку, - пишет другой житель Гатчины.

Напомним, что погибшая лиса жила в дворцовом парке и была почти ручной. Она дружила со смотрителями Гатчинского музея, не боялась людей, охотилась на уток в местных прудах, но мирно соседствовала с лебедями.

В Гатчинском парке поселилась ручная красавица-лиса.Видео: Константин Иванов / ВК "Моя Гатчина"

ИСТОЧНИК KP.RU