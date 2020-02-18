В Мурино два полицейских-взяточника набрали от бизнесмена почти 4 миллиона рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:24:08+03:00

В Ленобласти двое полицейских попались на взятках. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Начальник одного из отделений полиции Всеволожского района Ленобласти, а также его заместитель вскоре могут сменить рабочие кабинеты на тюремную камеру. Стражей порядка, получавших взятки от местного бизнесмена, поймали спецы Управления собственной безопасности МВД.

- Оперативники изобличили подозреваемых в том, что они неоднократно получали незаконное денежное вознаграждение от коммерсанта, занимающегося торговлей в городе Мурино, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, деньги взяточники получали за общее покровительство деятельности предпринимателя. Установлено, что в общей сложности полицейские «заработали» 3 миллиона 800 тысяч рублей.

На основании собранных материалов заведено уголовное дело по статье «получение взятки». Степень ответственности достаточно широкая: от крупного штрафа до 15 лет лишения свободы.

Один полицейский из двух уже задержан. Решается вопрос об их увольнении из органов.

ИСТОЧНИК KP.RU