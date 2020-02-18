2020-02-18T09:38:12+03:00
Общество

Первые городские приюты для бездомных животных могут появиться в Санкт-Петербурге

Вопрос о его строительстве сейчас прорабатывается
Степан СТЕПАНОВ
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В Петербурге задумались о создании городских приютов для бездомных животных.В Петербурге задумались о создании городских приютов для бездомных животных.Фото: Степан СТЕПАНОВ
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Только по предварительным данным, на улицах Санкт-Петербурге обитает не меньше 7 тысяч бездомных собак и десятки тысяч кошек. Вопрос о создании городских приютов для хвостатых беспризорников назрел как никогда. Губернатор Александр Беглов уже распорядился подготовить предложение о возможном строительстве одного или лаже двух таких учреждений. В будущем, сюда будут привозить животных с отлова, стерилизовать и вакцинировать, после чего искать для них хозяев. Часть неагрессивных собак и кошек будут возвращены на место. К слову, такая практика уже несколько лет существует в нескольких регионах России. Самым удачным примером мог бы стать Нижний Новгород со своим Фондом Сострадание НН.

- По информации Управления ветеринарии Петербурга, в 2019 году в добрые руки пристроили около тысячи собак и полутора тысяч кошек - такую работу город собирается поощрять, - заверил губернатор.

Также Беглов, как сообщает Петербургский дневник, отметил, что строительство приютов необходимо для того, чтобы у жителей города, которые в силу каких то обстоятельств не могут больше содержать животное, была возможность отдать его.

- Это лучше, чем выпускать животное на улицу, – уверен градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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