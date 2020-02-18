2020-02-18T10:04:01+03:00
Происшествия

Полиция нашла водителя Audi без госзнаков, который насмерть сбил пешехода и скрылся

По факту ДТП возбуждено уголовное дело
Степан СТЕПАНОВ
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В Петербурге задержан водитель иномарки, который насмерть сбил человека и уехал.В Петербурге задержан водитель иномарки, который насмерть сбил человека и уехал.Фото: Алексей ФОКИН
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В Санкт-Петербурге задержан 27-летний житель Шушар, которого подозревают в смертельной аварии на Московском шоссе.

Трагедия произошла 16 февраля в 23.05 у дома №162 по Московскому шоссе. По данным МВД по Петербургу, неустановленный водитель на Audi A5 без госзнаков сбил пешехода и вместо того, чтобы вызвать скорую и оказать помощь молодому человеку, скрылся. В результате наезда 24-летний мужчина умер. По факту аварии было возбуждено уголовное дело, водитель иномарки объявлен в розыск.

- 17 февраля Audi без госзнаков обнаружили в гаражах в Экспедиторском проезде, - сообщили в полиции. - На машине были характерные повреждения после наезда на пешехода.

Сотрудники полиции установили владельца авто и 17 февраля задержали его у дома 160 по Московскому шоссе.

- По факту ДТП также возбуждено уголовное дело по статье "Ннарушение ПДД, повлекшее смерть человека", - добавили в ведомстве. - Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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