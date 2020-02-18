За кражу шести велосипедов и скутеров рецидивист получил почти 12 лет тюрьмы

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:03:35+03:00

За кражу велосипедов житель Петродворца получил больше 11 лет тюрьмы. Фото: Алексей ДЕМИН

Такой суровый приговор мужчине по совокупности с учетом более тяжких преступлений

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Почти на 12 лет отправится за решетку житель Петродворцового района Петербурга, которого обвиняли в краже шести велосипедов и скутеров. Сам мужчина оказался рецидивистом, поэтому суд, учтя его личность и прочие обстоятельства, вынес суровый приговор.

- Судом установлено, что обвиняемый совершил серию из шести краж велосипедов и скутеров из подъездов жилых домов, а также с придомовых территорий с причинением значительного ущерба потерпевшим, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сам подсудимый вину признал и даже полностью раскаялся в содеянном, однако о большого тюремного срока это его не спасло.

Судья учел, что на момент процесса мужчина уже имел срок за тяжкое преступление по другому уголовному делу, а также был ранее судим, поэтому назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 10 месяцев в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU