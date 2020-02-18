В Петербурге ищут лысого извращенца, пристававшего к девочке в лифте

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:21:54+03:00

Полиция составила на него ориентировку по записям с камеры

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В Санкт-Петербурге полиция ищет мужчину, который днем 17 февраля домогался 10-летней девочки. Преступление произошло в лифте одного из домов по улице Федора Абрамова в Парголово.

- О произошедшем в органы сообщил отец школьницы, - рассказал "КП" - Петерубрг" источник в правоохранительных органах. - С его слов, в отношении нее мужчина совершил насильственные действия сексуального характера. Видеонаблюдение с места происшествия изъято.

С записей камеры видеонаблюдения полиция составили ориентировку на подозреваемого. На вид ему не больше 30 лет, рост 170-175 см. Из особых примет: волосы светлые с залысиными, борода. На момент совершения преступления был в темной удлиненной куртке с капюшоном и меховым воротником, светлых джинсах, темной футболке с ярким принтом.

ИСТОЧНИК KP.RU