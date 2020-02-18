Хулигана, расстрелявшего припаркованные машины в Мурино, объявили в розыск

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:34:45+03:00

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Жители Мурино были шокированы, обнаружив на своих машинах, припаркованных у дома, следы от пуль. Неизвестный в ночь на 17 февраля расстрелял несколько авто и скрылся. Судя по характеру вмятин на кузовах, это был травмат. По подсчетам очевидцев, изуродовано не меньше семи машин. После коллективного заявления от пострадавших полиция возбудила уголовное дело.

- В полицию Всеволожского района поступили несколько заявлений от граждан о повреждении машин, припаркованных у дома 3 по улице Шувалова, - пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - На автомобилях был следы от пуль. Аналогичное заявление о повреждении стекла поступило и от местной жительницы, проживающей по этому же адресу. Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

Фотографии происшествия появлялись в разных городских группах во "Вконтакте".Фото: vk.com/9kino.live

ИСТОЧНИК KP.RU