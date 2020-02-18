2020-02-18T17:42:38+03:00
Происшествия

На Новосмоленской набережной утки плавают в подтопленной пешеходной зоне

Местные жители поделились видео инцидента в соцсетях
Петр КИБЕР
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Пешеходную зону Новосмоленской набережной подтопило. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrovПешеходную зону Новосмоленской набережной подтопило. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov
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Шторм, принесший в Петербург сильные дожди, привел к тому, что кое-где в городе воды оказалось больше, чем надо. Так, в Василеостровском районе местные жители заметили крякв, плавающих на пешеходной зоне Новосмоленской набережной.

- Променад, предназначенный для пешеходов, облюбовали утки, а сам асфальт покрылся водой, - пишет «Мойка 78».

Причиной наводнения стали ливни и подъем уровня воды в реке Смоленке из-за нагонной волны с Финского залива. В соцсетях уже появилось фото и видео затопленной набережной.

Ролик с названием «Андрюха, у нас флад (от flood, - потоп на английском - прим. ред.), возможно криминал» опубликовал канал lust_modified в «Твиттере».

Забавно, что отсылка наименования ролика, ведет к знаменитой фразе из сериала «Улицы разбитых фонарей».

Напомним, что Новосмоленскую набережную подтапливает не впервые. Осенью при подъеме воды ситуация здесь была точно такой же.

На Новосмоленской набережной в пешеходной зоне плавают утки..Видео: twitter.com/lust_modified

ИСТОЧНИК KP.RU

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