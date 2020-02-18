В Сестрорецке открыли плотину, чтобы спустить воду из озера Разлив

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:17:20+03:00

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Красочную и шумную картину днем 18 февраля могли видеть жители Сестрорецка и люди, оказавшиеся в административном центре Курортного района Петербурга. Здесь на озере Разлив открыли плотину, чтобы понизить уровень воды. Свидетелем того, как поток с шумом устремился в сторону Финского залива, стал корреспондент «Комсомолки».

Из-за того, что на шлюзе были открыты все шесть створок, что бывает нечасто, то вода стремительно наполнила русло и подтопила находящиеся в центре островки с деревьями, которые в обычное время доступны для людей в резиновых сапогах.

Официально гидротехническое сооружение называется шлюз на водосливном канале, а не на реке Сестре, как ошибочно считают многие. Второе название канала - нерестовый. Именно в него по весне заходит корюшка. Правда в последние годы этой, пахнущей огурцами рыбки, стало меньше.

Даже петербургские депутаты озаботились ее судьбой и ценой на городских рынках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/761603" frameborder="0"></iframe> В Сестрорецке открыли дамбу на водосливном канале.Чтобы спустить воду с озера Разлив, открыли все четыре створки сооруженияОлег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU