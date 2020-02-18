В Сестрорецке открыли плотину, чтобы спустить воду из озера Разлив
Красочную и шумную картину днем 18 февраля могли видеть жители Сестрорецка и люди, оказавшиеся в административном центре Курортного района Петербурга. Здесь на озере Разлив открыли плотину, чтобы понизить уровень воды. Свидетелем того, как поток с шумом устремился в сторону Финского залива, стал корреспондент «Комсомолки».
Из-за того, что на шлюзе были открыты все шесть створок, что бывает нечасто, то вода стремительно наполнила русло и подтопила находящиеся в центре островки с деревьями, которые в обычное время доступны для людей в резиновых сапогах.
Официально гидротехническое сооружение называется шлюз на водосливном канале, а не на реке Сестре, как ошибочно считают многие. Второе название канала - нерестовый. Именно в него по весне заходит корюшка. Правда в последние годы этой, пахнущей огурцами рыбки, стало меньше.
Даже петербургские депутаты озаботились ее судьбой и ценой на городских рынках.
В Сестрорецке открыли дамбу на водосливном канале.Чтобы спустить воду с озера Разлив, открыли все четыре створки сооруженияОлег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU