2020-02-18T18:26:38+03:00
Общество

Спрос на удаленную работу резко вырос в Петербурге за последние 5 лет

При этом «удаленка» все равно составила лишь 2% от общего числа предложений о работе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге отметили рост спроса на удаленную работу.В Петербурге отметили рост спроса на удаленную работу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, что в Петербурге резко вырос спрос на удаленную работу за последние 5 лет. Обо всем сообщают аналитики hh.ru. Согласно исследованиям, спрос на «удаленку» подскочил сразу на 265%. Пусть это всего лишь 2% от общего числа вакансий, но местных работодателей все равно привлекает такой формат сотрудничества.

- Чаще всего работу на дому предлагают ИТ-специалистам, маркетологам, продавцам, а также представителям сфер науки и образования. Список замыкают работники из областей искусства и массмедиа, - рассказывают эксперты.

Зарплата за удаленную работу в среднем даже чуть выше, чем за обычную – 50 тысяч рублей против 45. При этом требования к кандидатам достаточно высокие. Необходимо иметь профессиональный стаж минимум от 1 года до 3 лет. И только 22% предложений об «удаленке» доступны начинающим специалистам и студентам.

Портрет фрилансера из Петербурга на сегодняшний день таков – от 26 до 35 лет, владеет компьютером и умеет работать в команде, знает английский язык и правила ведения деловой переписки, а также имеет высшее образование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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