Сильный хлопок раздался из жилой многоэтажки у «Парнаса»

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:45:53+03:00

В многоэтажке у "Парнаса" хлопнула неизвестная смесь при проведении ремонта. Фото: vk.com/sdnovosti

В МЧС спешат успокоить горожан и говорят, что в одной из квартир хлопнула строительная смесь [фото]

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Вечером 18 февраля раздался сильный хлопок из многоэтажки, расположенной на улице Заречной, в доме №41 в корпусе №2. На место оперативно вызвали спасателей МЧС, поскольку многие очевидцы испугались и не понимали, что конкретно происходит.

- Я подошла и спросила. Полицейский сказал, что поступил звонок, что произошел взрыв, поэтому так много машин. Обследуют все этажи. Между собой называют «учение», - написала местная жительница в сообществе «Парнас Сити» во «Вконтакте».

Пожарные внимательно обследовали весь дом и заверили, что угроз обрушения нет. Фото: vk.com/sdnovosti

Люди писали, что наблюдали у дома множество машин пожарных, полиции и скорой помощи. Многоэтажку исследовали больше часа. Оказалось, всему виной хлопок неизвестной смеси, который раздался в одной из квартир на 11 этаже.

- Хлопок произошел при проведении ремонта. Угроз обрушения на месте происшествия нет. Погибших и пострадавших также нет, - чуть позже рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU