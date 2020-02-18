Сильный хлопок раздался из жилой многоэтажки у «Парнаса»
Вечером 18 февраля раздался сильный хлопок из многоэтажки, расположенной на улице Заречной, в доме №41 в корпусе №2. На место оперативно вызвали спасателей МЧС, поскольку многие очевидцы испугались и не понимали, что конкретно происходит.
- Я подошла и спросила. Полицейский сказал, что поступил звонок, что произошел взрыв, поэтому так много машин. Обследуют все этажи. Между собой называют «учение», - написала местная жительница в сообществе «Парнас Сити» во «Вконтакте».
Пожарные внимательно обследовали весь дом и заверили, что угроз обрушения нет. Фото: vk.com/sdnovosti
Люди писали, что наблюдали у дома множество машин пожарных, полиции и скорой помощи. Многоэтажку исследовали больше часа. Оказалось, всему виной хлопок неизвестной смеси, который раздался в одной из квартир на 11 этаже.
- Хлопок произошел при проведении ремонта. Угроз обрушения на месте происшествия нет. Погибших и пострадавших также нет, - чуть позже рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
ИСТОЧНИК KP.RU