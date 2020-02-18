Вице-премьер Марат Хуснуллин узнал главные жалобы горожан перед рабочей поездкой в Петербург
Новый вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал в своем Twitter рабочую поездку в Петербург и Ленобласть. Точные сроки он не назвал, однако поинтересовался у горожан, на какие объекты ему стоит обратить особое внимание.
- Хочу узнать о реальной ситуации в регионе, - пояснил зампредседателя правительства.
Вице-премьер собрал множество комментариев под новостью о приезде в Северную столицу. Фото: twitter.com/khusnullin
Вице-премьеру ответили как обычные жители Петербурга, так и депутаты и члены Общественной палаты РФ. В основном, все обрадовались "ревизору" и советуют ему обратить внимание на снос СКК «Петербургский», вездесущую рекламу жриц любви, нашествие серых заборов в центре, неторопливое строительство метро, проблемы дольщиков и незаконную торговлю в спальных районах.
- Спасибо, я давно люблю Питер, много раз бывал, начиная с конца 80-х. Надеюсь сделать что-то полезное для города, поэтому первый выезд к вам! – поблагодарил горожан за обратную связь Хуснуллин.
ИСТОЧНИК KP.RU