2020-02-18T19:08:09+03:00
Общество

Вице-премьер Марат Хуснуллин узнал главные жалобы горожан перед рабочей поездкой в Петербург

Зампредседателя правительства пообщался с петербуржцами через свой Twitter
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербург приедет с рабочим визитом вице-премьер Марат ХуснуллинВ Петербург приедет с рабочим визитом вице-премьер Марат ХуснуллинФото: Иван МАКЕЕВ
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Новый вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал в своем Twitter рабочую поездку в Петербург и Ленобласть. Точные сроки он не назвал, однако поинтересовался у горожан, на какие объекты ему стоит обратить особое внимание.

- Хочу узнать о реальной ситуации в регионе, - пояснил зампредседателя правительства.

Вице-премьер собрал множество комментариев под новостью о приезде в Северную столицу. Фото: twitter.com/khusnullin

Вице-премьер собрал множество комментариев под новостью о приезде в Северную столицу. Фото: twitter.com/khusnullin

Вице-премьеру ответили как обычные жители Петербурга, так и депутаты и члены Общественной палаты РФ. В основном, все обрадовались "ревизору" и советуют ему обратить внимание на снос СКК «Петербургский», вездесущую рекламу жриц любви, нашествие серых заборов в центре, неторопливое строительство метро, проблемы дольщиков и незаконную торговлю в спальных районах.

- Спасибо, я давно люблю Питер, много раз бывал, начиная с конца 80-х. Надеюсь сделать что-то полезное для города, поэтому первый выезд к вам! – поблагодарил горожан за обратную связь Хуснуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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