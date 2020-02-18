2020-02-18T21:10:33+03:00
Общество

Шторм уничтожил почти все благоустройство пляжа в Лисьем Носу

Многострадальные «Морские дубки» оказались в разломанных досках из-за бушующей стихии [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На пляж "Морские дубки" теперь больно смотреть. Фото: vk.com/greencospbНа пляж "Морские дубки" теперь больно смотреть. Фото: vk.com/greencospb
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Оранжевый уровень опасности, ранее объявленный в Петербурге, в прямом смысле наломал немало дров – горожане пожаловались на то, что пляж «Морские дубки» в Лисьем Носу почти что уничтожил шторм. Фотографии последствий стихии опубликовали в группе «Зелёная коалиция Петербурга» во «Вконтакте». Теперь берег Финского залива усеян досками от сломанных сооружений с навесами и габионов (сеток из проволоки, заполненных камнями – Прим. ред.).

Деревянные сооружения не устояли под натиском ледяных торосов. Фото: vk.com/greencospb

Деревянные сооружения не устояли под натиском ледяных торосов. Фото: vk.com/greencospb

- Нашумевшее благоустройство в Приморском районе ценою в 55 млн рублей окончательно разрушило штормом в понедельник 17 февраля. Рабочие, присланные администрацией района, собирали на берегу доски, чтобы их не украли, - пишет сообщество со ссылкой на очевидцев.

Активисты беспокоятся, что теперь пляж необходимо чистить и ремонтировать после каждой зимы, иначе на него будет больно смотреть. Особенно много бед принесли ледяные торосы, разрушившие благоустройство берега.

Напомним, ранее пляж в Лисьем Носу возмутил петербуржцев из-за своих прозрачных кабинок для переодевания. После скандала их все же демонтировали и отправили на доработку.

Посетители парка опубликовали фотографии разрушительных последствий шторма в соцсетях. Фото: vk.com/greencospb

Посетители парка опубликовали фотографии разрушительных последствий шторма в соцсетях. Фото: vk.com/greencospb

ИСТОЧНИК KP.RU

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