2020-02-18T22:04:37+03:00
Происшествия

Автомагазин с мойкой и котельной вспыхнул на Дальневосточном проспекте

Улицы окутал черный дым [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Дальневосточном проспекте загорелся автомагазин. Фото: vk.com/spb_todayНа Дальневосточном проспекте загорелся автомагазин. Фото: vk.com/spb_today
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В Невском районе Петербурга загорелся автомагазин, расположенный в доме №11 на Дальневосточном проспекте. Пожар начался около 20:40. В соцсетях тут же опубликовали пугающие фотографии с места происшествия – улицы мигом заволокло черным дымом, а огонь разрастался все сильнее. Оказалось, что в этом же здании есть мойки и шиномонтажки, где есть чему полыхать. Люди сообщали, что в одном из помещений находятся баки с дизельным топливом.

Пожар начался с котельной. Фото: vk.com/spb_today

Пожар начался с котельной. Фото: vk.com/spb_today

На вызов быстро среагировали спасатели МЧС, которые за полчаса разобрались с пожаром. Для операции задействовали 5 единиц техники и 23 человека личного состава.

- В разноуровневом 1-2-х этажном здании размером 10х100 метров произошло горение в помещении котельной. Пожар распространился на площади 20 квадратных метров. Сведения о пострадавших к нам не поступали, - отметили по итогу в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Автомагазин с мойкой и котельной вспыхнул на Дальневосточном проспекте
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