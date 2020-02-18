Опасный искрящийся кабель, свисающий с фонаря, пугает жителей Купчино

18 Февр. 2020 2020-02-18T22:44:27+03:00

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В группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» жители Купчино опубликовали видеозапись оголенного электрического кабеля, который свисает с фонаря возле пешеходного перехода у дома №35 на улице Олеко Дундича. По словам очевидца, совсем рядом находится детский реабилитационный центр. Почему провод оторвало, точно неизвестно. Возможно, это произошло из-за порывов сильного ветра в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

- Так может не снимать надо, а просто позвонить в аварийную службу и через 15-20 минут все починят? – недоумевает от действий очевидца один из комментаторов новости.

Напомним, месяцем ранее в Петербурге от удара тока погибла девушка. Она выгуливала собаку, как вдруг на нее свалился оголенный провод, оборвавшийся с одного из фонарей. За ударом в 220 вольт тут же последовала смерть.

Добавим, что при обнаружении поврежденных сетей наружного освещения следует незамедлительно сообщать на горячую линию «Ленсвета» - 312-95-94.

Оголенный провод на улице Олеко Дундича.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU