2020-02-18T23:10:06+03:00
Общество

Героя-полицейского наградили премией за спасение тонущего парня из канала Грибоедова

Лейтенант Дмитрий Зайцев получил за свое геройство 40 тысяч рублей и благодарность
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге наградили лейтенанта полиции Дмитрия Зайцева, который спас тонущего парня из канала Грибоедова. Фото: СОЦСЕТИВ Петербурге наградили лейтенанта полиции Дмитрия Зайцева, который спас тонущего парня из канала Грибоедова. Фото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге наградили лейтенанта полиции Дмитрия Зайцева, который в воскресенье 16 февраля вызволил из ледяной воды канала Грибоедова тонущего парня. Напомним, молодой человек сам сбросился вниз по неизвестным причинам. Первым на помощь как раз подоспел Дмитрий Зайцев – снял верхнюю одежду, спустился на лед и стал вытаскивать горе-ныряльщика. Затем двое коллег лейтенанта протянули к воде лестницу и помогли им всем выбраться.

Всех троих поощрили денежной премией и благодарностью. Дмитрий Зайцев получил 40 тысяч рублей, а старшему сержанту полиции Олегу Луцюку и сержанту Василию Воронину вручили по 20 тысяч.

Дмитрий Зайцев получил благодарность и денежную премию. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Дмитрий Зайцев получил благодарность и денежную премию. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

- Вы проявили смелость и решительность в тот момент, когда она была крайне необходима. Своими действиями вы показали, что в нашем городе действительно есть настоящие полицейские, - цитирует начальника Главка пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В Петербурге полицейский вытащил из ледяной воды прохожего, который туда упал с моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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