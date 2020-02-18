На трассе «Парголово – Огоньки» подтопление привело к обрушению обочины

18 Февр. 2020 2020-02-18T23:38:05+03:00

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Дорожные службы Ленобласти активизировали свои силы на 42-м километре трассы «Парголово – Огоньки», где произошел сильный размыв. Судя по фотографиям с места, вода заполнила приличную площадь дороги. Местами там даже обрушилась обочина. Дорожники стараются как можно быстрее привести трассу в порядок.

Дорожники бросили все силы на устранение последствий размыва. Фото: пресс-служба ГКУ «Ленавтодор»

- Для уборки застоя воды на проезжей части и восстановления обочины привлекли тяжелую технику. Место работ огорожено, движение транспорта ограничено. Дорожники проверяют состояние канав и засыпают образовавшийся размыв. Информация о ходе и сроках восстановления обочины поступает каждые полчаса, - передает пресс-служба ГКУ «Ленавтодор».

Также дорожники выясняют причину подтопления участка региональной трассы.

Напомним, что потоп гораздо большего масштаба случился накануне в Мурино. По Воронцовскому бульвару местные жители передвигались в больших бахилах из пакетов.

ИСТОЧНИК KP.RU