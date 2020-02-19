В Мурино «горячий лев» пытается помириться с возлюбленной

19 Февр. 2020 2020-02-19T00:11:16+03:00

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В сообществе «Девяткино online» во «Вконтакте» появилась милая публикация о том, как с местной жительницей пытается помириться бывший возлюбленный. Мужчина, называющий себя «горячим львом», оставил у квартиры девушки цветы с трогательным письмом, в котором пытается вернуть любимую. Жаль, что молодой человек так и не знает, что послужило причиной расставания.

- Зайка, прости меня, пожалуйста! Я в чем-то был не прав. Ты мне правда очень сильно нужна. Я не представляю больше без тебя свою жизнь. Твой горячий лев. Я тебя люблю! – пишет «Ромео» из Мурино.

Петербуржцев позабавила ситуация. Многие пожелали паре поскорее сойтись. Некоторые горожане восхитились тем, что в современном мире кто-то еще может писать романтичные письма любимым девушкам. Но не всем понравилась инициатива очевидца выложить на всеобщее обозрение слова мужчины. «Комсомолка» же надеется, что возлюбленная даст хотя бы еще один шанс своему бывшему спутнику.

Не всем горожанам понравилось, что очевидец заглянула в личное письмо к девушке. Фото: vk.com/9online

ИСТОЧНИК KP.RU