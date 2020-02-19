Ребенок проглотил острый мединструмент в стоматологии Приозерска

19 Февр. 2020 2020-02-19T00:32:59+03:00

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12-летний мальчик проглотил острый медицинский инструмент в стоматологическом отделении Приозерской межрайонной больницы Ленобласти. К счастью, на следующий день посторонний предмет из ребенка извлекли. Для этого его поместили в областную детскую клиническую больницу. О травмах, причиненных пострадавшему, не сообщается. Однако следователи уже возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

- По нашим данным, 17 января 2020 года во время приема у стоматолога в ротовой полости ребенка оказался медицинский инструмент, предназначенный для прохождения и расширения корневых каналов, который мальчик проглотил, - рассказали в пресс-службе СК РФ по Ленобласти.

Сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Из больницы изъяли необходимую документацию. Сейчас назначен целый комплекс судебных экспертиз. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU