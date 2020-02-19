2020-02-19T00:32:59+03:00
Происшествия

Ребенок проглотил острый мединструмент в стоматологии Приозерска

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту происшествия
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В стоматологии Приозерска 12-летний ребенок проглотил острый медицинский инструмент.В стоматологии Приозерска 12-летний ребенок проглотил острый медицинский инструмент.Фото: Олег ЗОЛОТО
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12-летний мальчик проглотил острый медицинский инструмент в стоматологическом отделении Приозерской межрайонной больницы Ленобласти. К счастью, на следующий день посторонний предмет из ребенка извлекли. Для этого его поместили в областную детскую клиническую больницу. О травмах, причиненных пострадавшему, не сообщается. Однако следователи уже возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

- По нашим данным, 17 января 2020 года во время приема у стоматолога в ротовой полости ребенка оказался медицинский инструмент, предназначенный для прохождения и расширения корневых каналов, который мальчик проглотил, - рассказали в пресс-службе СК РФ по Ленобласти.

Сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Из больницы изъяли необходимую документацию. Сейчас назначен целый комплекс судебных экспертиз. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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