2020-02-19T01:10:24+03:00
Происшествия

Машина снесла велосипедистку, переходившую дорогу на красный свет на Большом Сампсониевском

По словам очевидцев, водитель и пострадавшая о чем-то договорились, но полиция запретила покидать им место происшествия [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге сбили велосипедистку, торопившуюся перейти дорогу на красный сигнал светофора. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге сбили велосипедистку, торопившуюся перейти дорогу на красный сигнал светофора. Фото: vk.com/spb_today
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В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» опубликовали видеозапись того, как на Большом Сампсониевском проспекте сбили велосипедистку. Все произошло 18 февраля в 19:08. На записи четко видно, что девушка переходила дорогу с велосипедом на красный сигнал светофора. Вероятно, ее смутила машина, которая невольно притормозила перед «зеброй» из-за скопившейся пробки. Может быть поэтому пешеход так уверенно продолжила путь.

- Девушка жива. На первый взгляд – отделалась ушибами. Велосипед в утиль. Остановилась патрульная полицейская машина. Офицер собрал контакты свидетелей, вызвал все службы. И запретил водителю, «договорившемуся» со сбитым пешеходом, покидать место происшествия до прибытия инспекторов ГИБДД, - пишет очевидец аварии.

Петербуржцы в комментариях к новости не понимают, как можно потерять концентрацию в такой момент и ругают пешехода. Сведений по факту ДТП от отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти пока не поступало.

Видео аварии опубликовали в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

Видео аварии опубликовали в соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

На Большом Сампсониевском сбили велосипедистку.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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