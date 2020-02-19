Движение по красной ветке метро частично остановлено

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:03:36+03:00

Из-за неисправности состава поезда ходят лишь от «Девяткино» до «Площади Восстания»

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Движение по красной ветке метро было частично остановлено утром 19 февраля. Причиной стала поломка одного из поездов.

- В 6:47 от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» движение временно приостановлено по причине неисправности состава. Движение осуществляется от станции «Девяткино» до «Площади Восстания», - сообщает пресс-служба метрополитена.

Пассажиров просят быть внимательнее заранее думать, как добираться на работу.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 7:07 движение на Линии 1 восстанавливается.

НОВОСТЬ ДОПОЛНЯЕТСЯ.

ИСТОЧНИК KP.RU