2020-02-19T08:35:25+03:00
Происшествия

«Не проехать даже на внедорожнике»: Река Сестра вышла из берегов и затопила два поселка в Курортном районе

К дачам в Речном и Лесном теперь можно подобраться только на лодках
Евгения МОСКВИНА
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В Ленобласти затопило дачные поселки. Фото: vk.com/oldbeloostrov / Эд НефедовВ Ленобласти затопило дачные поселки. Фото: vk.com/oldbeloostrov / Эд Нефедов
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Непогода и аномально теплая зима дают о себе знать в Курортном районе. Дачников затапливает река Сестра. О том, что она вышла из берегов, рассказали местные жители в группе «ДТП и ЧП | Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Речь идет о садоводческих товариществах Речное и Лесное.

- Из Речного пока еще можно выехать, если не бояться, а по дороге из Лесного уже не проехать даже на внедорожнике, - пишет очевидец в соцсети.

Река Сестра вышла из берегов. Фото: vk.com/oldbeloostrov / Елена Мак

Река Сестра вышла из берегов. Фото: vk.com/oldbeloostrov / Елена Мак

Пока пользователи соцсети шутят в комментариях, что теперь у дачников завидный участок у воды, местным не до смеха. Добраться до домов теперь можно если только на лодках.

- Раньше такие наводнения были раз в 10 лет, сейчас стабильно 1-2 раза в год заливает, - добавляет очевидец.

Напомним, что накануне на трассе Парголово – Огоньки тоже дало о себе знать подтопление. Местами размыло обочину, после чего дорожники бросили все силы на то, чтобы устранение обрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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