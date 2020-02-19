19 февраля в Петербурге будет до 5 градусов тепла и дождь
Петербургская погода вновь «радует» горожан февральским теплом и дождями. Несмотря на середину самого, казалось бы, сурового месяца зимы, термометры показывают уверенный плюс, а за окном льет, как в апреле. Сохранится такая погода и в наступившую среду.
- 19 февраля в городе ожидается пасмурная погода. В течение дня временами дожди. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Причиной аномального тепла станет очередной циклон, зависший над Петербургом и Ленинградской областью. Именно он приносит все новые температурные рекорды.
Что касается погоды в 47-м регионе, то здесь, также как в городе дождливо. В зависимости от районов температура составит от 0 до +5 градусов. Возможны порывы сильного западного ветра.
При этом в ближайшие двое суток возможны ночные заморозки до -4 градусов. Поэтому на дорогах будет гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU