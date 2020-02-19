2020-02-19T08:36:46+03:00
Общество

19 февраля в Петербурге будет до 5 градусов тепла и дождь

В среду город останется под влиянием циклона
Петр КИБЕР
Поделиться:
На календаре 19 февраля, а в городе идет дождь.На календаре 19 февраля, а в городе идет дождь.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Петербургская погода вновь «радует» горожан февральским теплом и дождями. Несмотря на середину самого, казалось бы, сурового месяца зимы, термометры показывают уверенный плюс, а за окном льет, как в апреле. Сохранится такая погода и в наступившую среду.

- 19 февраля в городе ожидается пасмурная погода. В течение дня временами дожди. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Причиной аномального тепла станет очередной циклон, зависший над Петербургом и Ленинградской областью. Именно он приносит все новые температурные рекорды.

Что касается погоды в 47-м регионе, то здесь, также как в городе дождливо. В зависимости от районов температура составит от 0 до +5 градусов. Возможны порывы сильного западного ветра.

При этом в ближайшие двое суток возможны ночные заморозки до -4 градусов. Поэтому на дорогах будет гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 75-летию Победы в Петербурге откроют три новых музея
Суд признал торговую сеть «Юлмарт» банкротом
Спасатели откачали воду в одном из дворов Выборга после затопления
В Петербурге опять обновлен температурный рекорд
Петербуржец доставал подружку из ванны и случайно задушил
19 февраля в Петербурге будет до 5 градусов тепла и дождь
«Не проехать даже на внедорожнике»: Река Сестра вышла из берегов и затопила два поселка в Курортном районе
Движение по красной ветке метро частично остановлено
Машина снесла велосипедистку, переходившую дорогу на красный свет на Большом Сампсониевском
Ребенок проглотил острый мединструмент в стоматологии Приозерска
В Мурино «горячий лев» пытается помириться с возлюбленной
На трассе «Парголово – Огоньки» подтопление привело к обрушению обочины
Героя-полицейского наградили премией за спасение тонущего парня из канала Грибоедова
Опасный искрящийся кабель, свисающий с фонаря, пугает жителей Купчино
Автомагазин с мойкой и котельной вспыхнул на Дальневосточном проспекте
Во Всеволожске задержали отца, подозреваемого в постоянных избиениях дочери
Пенсионеры кидаются на просрочку у мусорки на проспекте Художников и шокируют прохожих
Шторм уничтожил почти все благоустройство пляжа в Лисьем Носу
Трофейный кубок Евро-2020 привезут в мае в Петербург
Петербуржцев возмутила реклама дегустации тортов