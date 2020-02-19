19 февраля в Петербурге будет до 5 градусов тепла и дождь

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:36:46+03:00

На календаре 19 февраля, а в городе идет дождь. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Петербургская погода вновь «радует» горожан февральским теплом и дождями. Несмотря на середину самого, казалось бы, сурового месяца зимы, термометры показывают уверенный плюс, а за окном льет, как в апреле. Сохранится такая погода и в наступившую среду.

- 19 февраля в городе ожидается пасмурная погода. В течение дня временами дожди. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Причиной аномального тепла станет очередной циклон, зависший над Петербургом и Ленинградской областью. Именно он приносит все новые температурные рекорды.

Что касается погоды в 47-м регионе, то здесь, также как в городе дождливо. В зависимости от районов температура составит от 0 до +5 градусов. Возможны порывы сильного западного ветра.

При этом в ближайшие двое суток возможны ночные заморозки до -4 градусов. Поэтому на дорогах будет гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU