2020-02-19T08:52:49+03:00
Происшествия

Петербуржец доставал подружку из ванны и случайно задушил

Мужчину обвинили в убийстве по неосторожности
Петр КИБЕР
Поделиться:
Петербуржец доставал из ванны свою подружку и случайно задушил.Петербуржец доставал из ванны свою подружку и случайно задушил.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Следователи петербургского управления СК России предъявили обвинение в убийстве по неосторожности 36-летнему мужчине, который задушил свою подружку одеждой. Все произошло в минувшей осенью во время совместной наркотической вечеринки.

- 10 сентября 2019 года в своей квартире, расположенной на Гатчинском шоссе, было обнаружено тело местной 30-летней жительницы, причиной смерти которой является механическая асфиксия, - сообщает пресс-служба Главного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Позднее в полицию с повинной пришел 36-летний мужчина, который признался, что случайно убил свою девушку. По его словам, все произошло после совместного «застолья». Вместе с подругой петербуржец употребил наркотики. После этого девушка ушла в ванную и долго не выходила. Мужчина забеспокоился, зашел, увидел ее лежащую в воде, стал доставать и задушил воротом , когда тянул за одежду.

Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности». За это грозят исправительные работы или тюрьма на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 75-летию Победы в Петербурге откроют три новых музея
Суд признал торговую сеть «Юлмарт» банкротом
Спасатели откачали воду в одном из дворов Выборга после затопления
В Петербурге опять обновлен температурный рекорд
Петербуржец доставал подружку из ванны и случайно задушил
19 февраля в Петербурге будет до 5 градусов тепла и дождь
«Не проехать даже на внедорожнике»: Река Сестра вышла из берегов и затопила два поселка в Курортном районе
Движение по красной ветке метро частично остановлено
Машина снесла велосипедистку, переходившую дорогу на красный свет на Большом Сампсониевском
Ребенок проглотил острый мединструмент в стоматологии Приозерска
В Мурино «горячий лев» пытается помириться с возлюбленной
На трассе «Парголово – Огоньки» подтопление привело к обрушению обочины
Героя-полицейского наградили премией за спасение тонущего парня из канала Грибоедова
Опасный искрящийся кабель, свисающий с фонаря, пугает жителей Купчино
Автомагазин с мойкой и котельной вспыхнул на Дальневосточном проспекте
Во Всеволожске задержали отца, подозреваемого в постоянных избиениях дочери
Пенсионеры кидаются на просрочку у мусорки на проспекте Художников и шокируют прохожих
Шторм уничтожил почти все благоустройство пляжа в Лисьем Носу
Трофейный кубок Евро-2020 привезут в мае в Петербург
Петербуржцев возмутила реклама дегустации тортов