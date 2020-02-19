Петербуржец доставал подружку из ванны и случайно задушил

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:52:49+03:00

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Следователи петербургского управления СК России предъявили обвинение в убийстве по неосторожности 36-летнему мужчине, который задушил свою подружку одеждой. Все произошло в минувшей осенью во время совместной наркотической вечеринки.

- 10 сентября 2019 года в своей квартире, расположенной на Гатчинском шоссе, было обнаружено тело местной 30-летней жительницы, причиной смерти которой является механическая асфиксия, - сообщает пресс-служба Главного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Позднее в полицию с повинной пришел 36-летний мужчина, который признался, что случайно убил свою девушку. По его словам, все произошло после совместного «застолья». Вместе с подругой петербуржец употребил наркотики. После этого девушка ушла в ванную и долго не выходила. Мужчина забеспокоился, зашел, увидел ее лежащую в воде, стал доставать и задушил воротом , когда тянул за одежду.

Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности». За это грозят исправительные работы или тюрьма на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU