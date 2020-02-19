В Петербурге опять обновлен температурный рекорд

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:06:00+03:00

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Петербург установил уже четвертый суточный температурный рекорд за февраль. При этом тепло не только днем, но и ночью. Так, в 3:00 19 числа контрольные термометры зафиксировали +4,6 градуса.

- Это на одну десятую выше прежнего достижения 2003 года. Ну а точное значение нового рекордного максимума будет известно после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров, - сообщает в «Фейсбуке» метеоролог Михаил Леус.

Так что к вечеру погода вполне может обновить рекордные значения. Так произошло и накануне. Утро 18 февраля сразу началось с рекорда. В 7 часов утра температура воздуха составила +5 градусов что было на три десятых а выше прежнего достижения 1925 года. Однако к вечеру потеплело еще сильнее и специалисты зафиксировали максимум в +6,2, что на полтора градуса превысило прошлый рекорд.

Аномально теплая погода привела к тому, что нынешней зимой жители города практически не видели снега и льда, зато постоянно носят резиновые сапоги и зонты из-за дождей. Даже электрички «Лыжные стрелы», возящие любителей спорт за город, в нынешнем сезоне не сделали ни одного рейса. Причина - полное отсутствие снега.

ИСТОЧНИК KP.RU