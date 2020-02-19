Спасатели откачали воду в одном из дворов Выборга после затопления

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:06:54+03:00

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Стихия бушует в Петербурге и Ленобласти – река Сестра вышла из берегов и затопила два дачных поселка, а в Лисьем Носу шторм уничтожил почти все благоустройство пляжа. Досталось и городу Выборг в области. На улице Кировские дачи накануне затопило проезжую часть и придомовую территорию из-за сильных осадков. Вода подошла прямо к подъезду жилого дома. На помощь местным жителям поспешили спасатели. К дому направили дежурный караул, чтобы откачать воду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

– Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к откачке, задействовав при этом насос пожарной автоцистерны, всасывающие и напорные рукава, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Путь к дому спасателям удалось быстро «освободить», и теперь жильцы могут спокойно заходить и выходить из собственного подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU