2020-02-19T09:06:54+03:00
Происшествия

Спасатели откачали воду в одном из дворов Выборга после затопления

Местные жители не могли подобраться к своим подъездам
Евгения МОСКВИНА
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В Выборге спасатели откачали воду в затопленном дворе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.В Выборге спасатели откачали воду в затопленном дворе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.
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Стихия бушует в Петербурге и Ленобласти – река Сестра вышла из берегов и затопила два дачных поселка, а в Лисьем Носу шторм уничтожил почти все благоустройство пляжа. Досталось и городу Выборг в области. На улице Кировские дачи накануне затопило проезжую часть и придомовую территорию из-за сильных осадков. Вода подошла прямо к подъезду жилого дома. На помощь местным жителям поспешили спасатели. К дому направили дежурный караул, чтобы откачать воду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

– Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к откачке, задействовав при этом насос пожарной автоцистерны, всасывающие и напорные рукава, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Путь к дому спасателям удалось быстро «освободить», и теперь жильцы могут спокойно заходить и выходить из собственного подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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