К 75-летию Победы в Петербурге откроют три новых музея

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:42:56+03:00

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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге появятся три новых музейных площадки. Все они будут открыты на базе Военно-медицинского музея. Об этом сообщил ТАСС его директор Анатолий Будко.

Петербуржцы и гости города смогут посетить Музей медицинской службы Красной Армии, Музей локальных войн и вооруженных конфликтов, а также Музей памяти жертв нацизма. Последний распахнет свои двери уже 26 февраля. Экспозиция его будет включать больше сотни подлинных предметов из концлагерей, которые до этого можно было увидеть лишь на временных выставках. А также, как отметил Будко, материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и материалы Нюрнбергского процесса.

Что касается Музея медицинской службы Красной Армии и Музея локальных войн и вооруженных конфликтов, они будут созданы на основе предметов, которые хранятся с фондах. Коллекция первого расскажет о том, что дала Великая Отечественная война для развития военной медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU