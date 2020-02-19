2020-02-19T09:42:56+03:00
Общество

К 75-летию Победы в Петербурге откроют три новых музея

Они появятся на базе Военно-медицинского музея
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
В Петербурге к 75-летю Победы появятся три новых музея. Фото: milmed.spb.ruВ Петербурге к 75-летю Победы появятся три новых музея. Фото: milmed.spb.ru
Изменить размер текста:

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге появятся три новых музейных площадки. Все они будут открыты на базе Военно-медицинского музея. Об этом сообщил ТАСС его директор Анатолий Будко.

Петербуржцы и гости города смогут посетить Музей медицинской службы Красной Армии, Музей локальных войн и вооруженных конфликтов, а также Музей памяти жертв нацизма. Последний распахнет свои двери уже 26 февраля. Экспозиция его будет включать больше сотни подлинных предметов из концлагерей, которые до этого можно было увидеть лишь на временных выставках. А также, как отметил Будко, материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и материалы Нюрнбергского процесса.

Что касается Музея медицинской службы Красной Армии и Музея локальных войн и вооруженных конфликтов, они будут созданы на основе предметов, которые хранятся с фондах. Коллекция первого расскажет о том, что дала Великая Отечественная война для развития военной медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 75-летию Победы в Петербурге откроют три новых музея
Суд признал торговую сеть «Юлмарт» банкротом
Спасатели откачали воду в одном из дворов Выборга после затопления
В Петербурге опять обновлен температурный рекорд
Петербуржец доставал подружку из ванны и случайно задушил
19 февраля в Петербурге будет до 5 градусов тепла и дождь
«Не проехать даже на внедорожнике»: Река Сестра вышла из берегов и затопила два поселка в Курортном районе
Движение по красной ветке метро частично остановлено
Машина снесла велосипедистку, переходившую дорогу на красный свет на Большом Сампсониевском
Ребенок проглотил острый мединструмент в стоматологии Приозерска
В Мурино «горячий лев» пытается помириться с возлюбленной
На трассе «Парголово – Огоньки» подтопление привело к обрушению обочины
Героя-полицейского наградили премией за спасение тонущего парня из канала Грибоедова
Опасный искрящийся кабель, свисающий с фонаря, пугает жителей Купчино
Автомагазин с мойкой и котельной вспыхнул на Дальневосточном проспекте
Во Всеволожске задержали отца, подозреваемого в постоянных избиениях дочери
Пенсионеры кидаются на просрочку у мусорки на проспекте Художников и шокируют прохожих
Шторм уничтожил почти все благоустройство пляжа в Лисьем Носу
Трофейный кубок Евро-2020 привезут в мае в Петербург
Петербуржцев возмутила реклама дегустации тортов