2020-02-19T10:21:27+03:00
Общество

В Девяткино на входе в метро утром произошел коллапс

Про словам местных жителей, пройти можно было только в одну дверь из-за чего и скопилась толпа
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Утром на входе в метро "Девяткино" было очень тесно. Фото: vk.com/spb_todayУтром на входе в метро "Девяткино" было очень тесно. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Сразу два инцидента произошли утром на красной ветке петербургского метро. Сначала в тоннеле застрял сломавшийся состав, из-за чего движение поездов на участке от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» было приостановлено. Ближе к семи утра его начали постепенно восстанавливать. А позднее уже на входе в метро «Девяткино» случился коллапс.

- В Девяткино огромная очередь в метро, начиная с лестницы. На вход работает только одна дверь, - сообщали местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ограничения были связаны с первым инцидентом.

- Из-за того, что поезда шли с увеличенным интервалом, и не могли увезти всех пассажиров, пришлось ограничить вход, рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе метрополитена. - На данный момент все в порядке.

Свидетели ЧП сообщают, что перебои движения по первой линии продлились около 40 минут: «Очередь огромная. Объявляют, что вход на станцию ограничен, пользуйтесь южным входом и наземным транспортом»

Впрочем, некоторые жители Мурино пишут в соцсетях, что ситуация сложилась в том числе из-за утреннего часа пик: «Потому что надо до 8:00 заходить. Буквально в 7:45 все пусто было почти. Пару раз так встрял и на 15 минут раньше стал выходить».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из карантина
Петербуржец, пожаловавшийся в УФАС на организаторов выставки тортов, отозвал свое заявление
Мужчина напал на женщину-риелтора во время просмотра квартиры в Петербурге
Петербургские депутаты утвердили балконную амнистию
В Петербурге снизились февральские счета за услуги ЖКХ
Сквер на Петровской косе в Петербурге защитят от застройки
У коммерсанта украли 1,5 миллиона, которые он собирался отдать жене при разводе
В Петербурге запретили продавать бестабачные снюсы несовершеннолетним
Мужчину, который просил закопать бочку с телом матери, задержала полиция
Четырехлетний ребенок отравился бабушкиными таблетками в Петербурге
В Девяткино на входе в метро утром произошел коллапс
На туристический трамвайный маршрут в Петербурге запустят второй вагон