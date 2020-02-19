В Девяткино на входе в метро утром произошел коллапс
Сразу два инцидента произошли утром на красной ветке петербургского метро. Сначала в тоннеле застрял сломавшийся состав, из-за чего движение поездов на участке от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Площадь Восстания» было приостановлено. Ближе к семи утра его начали постепенно восстанавливать. А позднее уже на входе в метро «Девяткино» случился коллапс.
- В Девяткино огромная очередь в метро, начиная с лестницы. На вход работает только одна дверь, - сообщали местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Ограничения были связаны с первым инцидентом.
- Из-за того, что поезда шли с увеличенным интервалом, и не могли увезти всех пассажиров, пришлось ограничить вход, рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе метрополитена. - На данный момент все в порядке.
Свидетели ЧП сообщают, что перебои движения по первой линии продлились около 40 минут: «Очередь огромная. Объявляют, что вход на станцию ограничен, пользуйтесь южным входом и наземным транспортом»
Впрочем, некоторые жители Мурино пишут в соцсетях, что ситуация сложилась в том числе из-за утреннего часа пик: «Потому что надо до 8:00 заходить. Буквально в 7:45 все пусто было почти. Пару раз так встрял и на 15 минут раньше стал выходить».
ИСТОЧНИК KP.RU