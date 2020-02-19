Четырехлетний ребенок отравился бабушкиными таблетками в Петербурге

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:34:21+03:00

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Полиция Калининского района проводит проверку после отравления четырехлетнего ребенка таблетками. Накануне вечером, 18 февраля, в детскую больницу города малыша увезли на «скорой». Состояние его было тяжелое. Врачи диагностировали у малыша острое пероральное отравление смесью лекарственных препаратов.

Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, за ребенком, судя по всему, недосмотрели. Дома, на улице Софьи Ковалевской, малыш нашел таблетки, оставленные бабушкой в аптечке на столе, и съел их. Отмечается также, что семья у ребенка полная и благополучная. И на учете в Отделе по делам несовершеннолетних не состоит. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU