2020-02-19T10:34:21+03:00
Происшествия

Четырехлетний ребенок отравился бабушкиными таблетками в Петербурге

Малыша увезли в тяжелом состоянии в больницу
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге четырехлетний малыш отравился таблетками из бабушкиной аптечки.В Петербурге четырехлетний малыш отравился таблетками из бабушкиной аптечки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Калининского района проводит проверку после отравления четырехлетнего ребенка таблетками. Накануне вечером, 18 февраля, в детскую больницу города малыша увезли на «скорой». Состояние его было тяжелое. Врачи диагностировали у малыша острое пероральное отравление смесью лекарственных препаратов.

Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, за ребенком, судя по всему, недосмотрели. Дома, на улице Софьи Ковалевской, малыш нашел таблетки, оставленные бабушкой в аптечке на столе, и съел их. Отмечается также, что семья у ребенка полная и благополучная. И на учете в Отделе по делам несовершеннолетних не состоит. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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