2020-02-19T12:46:51+03:00
Общество

В Петербурге запретили продавать бестабачные снюсы несовершеннолетним

Штраф за торговлю отравой детям будет составлять до 50 тысяч рублей
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге запретили продавать снюс несовершеннолетним.В Петербурге запретили продавать снюс несовершеннолетним.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Теперь в Петербурге будут штрафовать за продажу детям и подросткам так называемых «бестабачных снюсов». Депутаты ЗакСобрания в среду, 19 февраля, приняли соответствующий закон в третьем чтении. За продажу никотинсодержащих «конфеток» без табака продавцов будут наказывать суммой до 50 тысяч рублей.

Напомним, что в России табачные смеси «снюс» запрещены. Однако закон этот обходили его опасные аналоги, которые содержат никотин и его производные, но табака в них нет. В таких «конфетках» огромная доза никотина, которая сравнима с содержащейся чуть ли не в нескольких пачках сигарет.

За торговлю для несовершеннолетних никотиновыми смесями в Петербурге граждан будут наказывать штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц он будет составлять от 10 до 20 тысяч, а для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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