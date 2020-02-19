2020-02-19T11:36:35+03:00
Происшествия

У коммерсанта украли 1,5 миллиона, которые он собирался отдать жене при разводе

Деньги вместе с сумкой умыкнули из машины петербуржца
Петр КИБЕР
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Неизвестный преступник украл деньги, которые бизнесмен хотел отдать жене при разводе.Неизвестный преступник украл деньги, которые бизнесмен хотел отдать жене при разводе.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Полицейские Выборгского района ищут злодеев, которые украли сумку с деньгами из машины директора коммерческой фирмы. Неизвестные разбили стекло BMW Х5 и схватили то, что плохо лежало. Самое интересное, что крупная сумма предназначалась супруге потерпевшего как компенсация при разводе.

- От мужчины 1984 года поступило сообщение, что в период с 16:00 до 22:00 18 февраля у дома 15 по Выборгскому шоссе неизвестный, разбив правое заднее пассажирское стекло автомобиля, совершил хищение сумки, в которой находилось 1 500 000 рублей личных денег (предназначенные для передачи жене при разводе), - сообщает источник в правоохранительных органах.

На место инцидента прибыли полицейские, которые осмотрели машину, а также изъяли записи с камер наблюдения установленных на фасаде одного из соседних домов. Злоумышленника, обездолившего коммерсанта и его уже почти бывшую жену, ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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