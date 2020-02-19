Сквер на Петровской косе в Петербурге защитят от застройки

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:57:30+03:00

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Петровскую косу в Петербурге защитят от застройки. Эта рекреационная зона в Петроградском районе – привлекательное место для девелоперов. Но теперь депутаты внесут ее в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), а значит, стройки там не будет. Кроме того, на этом месте спасут один из последних яхт-клубов. Поправки к закону парламентарии рассмотрели на заседании ЗакСобрания Петербурга в среду, 19 февраля, и приняли их во втором чтении.

Депутаты уточнили границы, которые станут зеленой зоной. Речь идет о сквере без названия северо-западнее дома 7 по Петровской косе. Территория эта не занята объектами недвижимости и ее использует яхт-клуб.

– С одной стороны мы защищаем любимую петербуржцами парковую зону от застройки, с другой – оставляем возможности для развития одного из старейших яхт-клубов страны, который также является достоянием города, – отмечал ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU