2020-02-19T11:57:30+03:00
Общество

Сквер на Петровской косе в Петербурге защитят от застройки

Депутаты включили территорию в список зеленых зон
Евгения МОСКВИНА
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Петровскую косу защитят от застройки.Петровскую косу защитят от застройки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петровскую косу в Петербурге защитят от застройки. Эта рекреационная зона в Петроградском районе – привлекательное место для девелоперов. Но теперь депутаты внесут ее в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), а значит, стройки там не будет. Кроме того, на этом месте спасут один из последних яхт-клубов. Поправки к закону парламентарии рассмотрели на заседании ЗакСобрания Петербурга в среду, 19 февраля, и приняли их во втором чтении.

Депутаты уточнили границы, которые станут зеленой зоной. Речь идет о сквере без названия северо-западнее дома 7 по Петровской косе. Территория эта не занята объектами недвижимости и ее использует яхт-клуб.

– С одной стороны мы защищаем любимую петербуржцами парковую зону от застройки, с другой – оставляем возможности для развития одного из старейших яхт-клубов страны, который также является достоянием города, – отмечал ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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