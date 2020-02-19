2020-02-19T13:09:51+03:00
Происшествия

Мужчина напал на женщину-риелтора во время просмотра квартиры в Петербурге

Он связал жертву скотчем и заставил ее перевести на карту деньги
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге задержали мужчину, напавшего на женщину-риелтора.В Петербурге задержали мужчину, напавшего на женщину-риелтора.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вечером 14 февраля злоумышленник напал на риелтора во время просмотра квартиры в Петербурге. О том, что супругу, работающую агентом по недвижимости, клиент насильно удерживал в квартире, в полицию сообщил ее муж. Произошло все в одном из ЖК на Комендантском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители после звонка мужа тут же прибыли в злополучную квартиру. Оказалось, что 41-летней женщине клиент связал руки и ноги скотчем и положил на диван, угрожая ножом. А затем заставил перевести ему деньги с карты.

- Злоумышленник заставил сказать ему код от банковского приложения на смартфоне, перевел себе 25 тысяч рублей и забрал 1 тысячу рублей наличных денег, а затем убежал из квартиры, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Однако надолго скрыться от полиции мужчине не удалось. 18 февраля его задержали сотрудники уголовного розыска. Злоумышленником оказался 38-летнеей уроженец Чеченской республики. В отношении него завели уголовное дело по статье о разбое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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