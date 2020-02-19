Петербуржец, пожаловавшийся в УФАС на организаторов выставки тортов, отозвал свое заявление

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:16:30+03:00

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Пока одни выступают против разделения людей на «толстых» и «худых», всячески поддерживают бодипозитив, другие пытаются на этом заработать. Вчера в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали пост с фотографией рекламной листовки, приглашающей на дегустацию тортов. И все бы ничего, если бы не надпись на объявлении: стоимость билета - 500 рублей, а для людей с весом от 100 кг и выше - 700 рублей.

- Муж весит 109 килограмм и с какого перепугу ему платить больше? - написала в посте возмущенная петербурженка. - Откровенная дискриминация по признаку лишнего веса. Знакомый направил заявление в УФАС с просьбой провести проверку по факту нарушения закона о рекламе. Надеюсь, их привлекут к ответственности.

Под записью разгорелись нешуточные баталии: люди разделились на тех, кто «за», «против», и кто просто не смог не вставить свои пять копеек. К дискуссии подключились и организаторы выставки. К слову, они не в курсе откуда появились баннеры от их имени и уже самостоятельно проводят проверку среди своих сотрудников.

Журналист "Комсомолки" дозвонился в УФАС, где ему подтвердили, что жалоба на рекламу действительно была. Но уже сегодня мужчина решил ее отозвать.

ИСТОЧНИК KP.RU