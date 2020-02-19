2020-02-19T13:51:51+03:00
Происшествия

МЧС: Вода в затопленных районах Ленобласти пошла на спад

Спасатели держат ситуацию на контроле
Евгения МОСКВИНА
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В Ленобласти подтопило некоторые районы. Фото: vk.com/oldbeloostrov / Эд НефедовВ Ленобласти подтопило некоторые районы. Фото: vk.com/oldbeloostrov / Эд Нефедов
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В Ленинградской области спасатели продолжают устранять последствия сильных осадков. В Выборгском районе, где были зафиксированы подтопления, сотрудники МЧС обходят территории и держат ситуацию на контроле.

- В ходе мониторинга установлено, что жизни и здоровью людей угрозы нет. В настоящий момент вода идет на спад, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Ранее в одном из дворов Выборга спасатели откачали воду, чтобы местные жители смогли попасть в свои подъезды. Кроме того, последствия непогоды коснулись и Всеволожского района. Там вышла из берегов река Сестра и затопила садоводства Речное и Лесное. Сотрудники МЧС обходят все дворы и готовы оказать местным жителям помощь. Как и в Выборгском районе, здесь тоже вода идет на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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