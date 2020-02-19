Квартиры-студии в Петербурге за год подорожали на 11 процентов

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:22:30+03:00

При этом по сравнению с 2019-м увеличилась и их площадь

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В строящихся домах квартиры-студии разлетаются как горячие пирожки. Ведь это один из самых доступных видов жилья. При этом цена на них в Петербурге увеличилась. Как выяснили аналитики «Авито Недвижимость», за последний год студии в городе подорожали на 11 процентов. В среднем их цена сегодня составляет 113,8 тысяч рублей за квадратный метр. И это самые дорогие студии в стране после Москвы.

К слову, больше всего повезло жителям Саратова. Там строят самые дешевые студии – всего 30 тысяч рублей за квадратный метр! А средняя цена по России – около 88 тысяч рублей за «квадрат».

Есть у аналитиков данные и по площади. Метраж студий по стране в среднем уменьшился на 2 процента – до 26,7 квадратных метров. А вот в Петербурге вместе с подорожанием есть тенденция к увеличению площади. Студии стали «больше» на 2 процента и средняя их площадь дотянула до 26 «квадратов».

ИСТОЧНИК KP.RU