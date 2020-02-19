2020-02-19T14:22:30+03:00
Общество

Квартиры-студии в Петербурге за год подорожали на 11 процентов

При этом по сравнению с 2019-м увеличилась и их площадь
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Квартиры-студии в Петербурге стали дороже на 11 процентов по сравнению с 2019-м.Квартиры-студии в Петербурге стали дороже на 11 процентов по сравнению с 2019-м.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В строящихся домах квартиры-студии разлетаются как горячие пирожки. Ведь это один из самых доступных видов жилья. При этом цена на них в Петербурге увеличилась. Как выяснили аналитики «Авито Недвижимость», за последний год студии в городе подорожали на 11 процентов. В среднем их цена сегодня составляет 113,8 тысяч рублей за квадратный метр. И это самые дорогие студии в стране после Москвы.

К слову, больше всего повезло жителям Саратова. Там строят самые дешевые студии – всего 30 тысяч рублей за квадратный метр! А средняя цена по России – около 88 тысяч рублей за «квадрат».

Есть у аналитиков данные и по площади. Метраж студий по стране в среднем уменьшился на 2 процента – до 26,7 квадратных метров. А вот в Петербурге вместе с подорожанием есть тенденция к увеличению площади. Студии стали «больше» на 2 процента и средняя их площадь дотянула до 26 «квадратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Программу маткапитала в Петербурге продлили до 2027 года
Суд отправил вторую беглянку из карантина назад в Боткинскую больницу
Двух полицейских задержали за взятку в 1,5 миллиона
Малыш кенгуру в Ленинградском зоопарке подрос и начал показываться из маминой сумки
Новые «Ласточки» с 1 марта будут ходить между Петербургом и Петрозаводском
В Невском районе петербуржцы заметили бронетранспортер
В Ленобласти нашли плантацию конопли
Экс-руководители коммунальных предприятий Череповца привлечены к субсидиарной ответственности
Ксения Собчак назвала любимые места отца в Петербурге
Квартиры-студии в Петербурге за год подорожали на 11 процентов
МЧС: Вода в затопленных районах Ленобласти пошла на спад
Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из карантина
Петербуржец, пожаловавшийся в УФАС на организаторов выставки тортов, отозвал свое заявление
Мужчина напал на женщину-риелтора во время просмотра квартиры в Петербурге
Петербургские депутаты утвердили балконную амнистию
В Петербурге снизились февральские счета за услуги ЖКХ
Сквер на Петровской косе в Петербурге защитят от застройки
У коммерсанта украли 1,5 миллиона, которые он собирался отдать жене при разводе
В Петербурге запретили продавать бестабачные снюсы несовершеннолетним
Мужчину, который просил закопать бочку с телом матери, задержала полиция
Четырехлетний ребенок отравился бабушкиными таблетками в Петербурге
В Девяткино на входе в метро утром произошел коллапс
На туристический трамвайный маршрут в Петербурге запустят второй вагон