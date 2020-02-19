Ксения Собчак назвала любимые места отца в Петербурге

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:56:11+03:00

Сегодня 20 лет со дня смерти первого мэра города на Неве

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19 февраля в Санкт-Петербурге вспоминают первого мэра города Анатолия Собчака. По случаю 20-летней годовщины смерти в город приехали многие важные гости, в том числе президент России Владимир Путин, а также дочка самого Собчака Ксения. Она примет участие в памятных мероприятиях, а до этого рассказала журналистам об отце и его любимых местах Северной столицы.

- Любимыми местами моего отца в Петербурге были Летний сад и набережные Васильевского острова, - приводит слова Ксении Собчак газета «Петербургский дневник».

Сама Ксения с утра уже побывала на Никольском кладбище, где похоронен ее отец, а позднее, вместе с многочисленными гостями приехала к памятнику первому мэру Ленинграда-Петербурга, установленному на Васильевском острове.

В церемонии возложения цветов принял участие Владимир Путин, вдова Анатоличя Собчака Людмила Нарусова, а также Алексей Кудрин, Дмитрий Козак, Герман Греф, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU