В Ленобласти нашли плантацию конопли
Целую плантацию конопли нашли полицейские из Ленинградской области, которые наведались в подозрительный ангар, стоящий в деревне Вайялово Гатчинского района. Неизвестно, что навело стражей порядка на адрес, но пришли они явно не зря. Уловом оперативников оказались 105 кустов очень интересных растений.
- В подвальном помещении, размером 6х40 метров, были обнаружены и изъяты кусты конопли, при исследовании части изъятого материала (20 кустов) экспертиза подтвердила, что они являются растением рода Cannabis, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Обнаружив плантацию, стражи порядка задержали двух арендаторов ангара 34 и 37 лет от роду, старший из которых судим. Оба сейчас задержаны, решается вопрос об избрании мер пресечения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, уголовное дело возбуждено по статье «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества».
В Гатчинском районе Ленобласти полицейские обнаружили плантацию конопли.
ИСТОЧНИК KP.RU