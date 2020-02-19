2020-02-19T15:36:58+03:00
Происшествия

В Ленобласти нашли плантацию конопли

Она скрывалась в подвале под ангаром в деревне Вайялово Гатчинского района [видео]
Петр КИБЕР
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В Гатчинском районе нашли плантацию конопли. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОВ Гатчинском районе нашли плантацию конопли. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Целую плантацию конопли нашли полицейские из Ленинградской области, которые наведались в подозрительный ангар, стоящий в деревне Вайялово Гатчинского района. Неизвестно, что навело стражей порядка на адрес, но пришли они явно не зря. Уловом оперативников оказались 105 кустов очень интересных растений.

- В подвальном помещении, размером 6х40 метров, были обнаружены и изъяты кусты конопли, при исследовании части изъятого материала (20 кустов) экспертиза подтвердила, что они являются растением рода Cannabis, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Обнаружив плантацию, стражи порядка задержали двух арендаторов ангара 34 и 37 лет от роду, старший из которых судим. Оба сейчас задержаны, решается вопрос об избрании мер пресечения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, уголовное дело возбуждено по статье «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества».

В Гатчинском районе Ленобласти полицейские обнаружили плантацию конопли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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